В России пару, издевавшуюся над тремя приемными детьми, отправили в колонию

Приемным родителям-садистам Ирине и Андрею Гончаровым, которые на протяжении многих лет издевались над малолетними детьми, в понедельник, 10 января, Симоновский районный суд вынес приговор.

Бывшие родители после громкого разоблачения приемной дочери попали на скамью подсудимых по ряду серьезных статей, среди которых – истязание несовершеннолетних. В итоге горе-мамаша получила пять лет, а ее сожитель – четыре года колонии общего режима.

Третьей фигурантке дела – сотруднице опеки Даниловского района, за духи и украшения покрывавшей извергов, было назначено 10 месяцев исправительных работ.

Пролить свет на жуткую ситуацию в семье Гончаровых помогла их же приемная дочь – Анна, которой тогда было 23 года. Девушка, с содроганием наблюдавшая за воспитательскими методами Гончаровых, в 2019 году не выдержала и написала большой разоблачительный пост на популярном ресурсе. Она в подробностях рассказала о нравах домочадцев и приложила в качестве доказательств аудио-, фото- и видеоматериалы.

– Двух мальчиков и девочку Гончаровы взяли, когда им всем было около двух лет. Когда я решила обо всем рассказать, им было в районе 10 лет. Детей брали только с одной целью – получать деньги от государства, это порядка 130 тысяч рублей. Однако этих денег дети не видели, они ели от случая к случаю, а когда, например, брали без спроса конфету, их за это били, унижали и обвиняли в воровстве, – рассказала Анна, комментируя видео, на котором нетрезвая Ирина бьет плачущего мальчика початой бутылкой виски и обзывает «вором».

Кроме того, по словам Анны, одному из мальчиков, который добрался до фильмов для взрослых, Ирина грозилась отрезать половой орган кухонным ножом, а приемную дочку однажды избила до полусмерти.

– Я потом отмывала Олю (имена изменены. – Прим. ред.) в ванной от ее же крови, на ней не было живого места…Все проступки ребят были ничтожными, но для Ирины и Андрея это был повод выместить на детях злость, – резюмировала Анна.

Примечательно, что Ирина не только не выполняла своих родительских обязанностей (мать детям по сути заменяла Анна), прикладывалась к бутылке, но и водила посторонних мужчин.

Еще до громкого разоблачения Анна обивала пороги различных инстанций, но везде получала от ворот поворот. Поэтому неслучайно на скамье подсудимых вместе с Гончаровыми оказалась и сотрудница опеки Даниловского района Татьяна Богданова.

– Она закрывала глаза на многие вещи. Например, Ирина подавала липовые справки о своей работе – на самом деле она нигде не работала. Кроме того, в опеке на мои жалобы отвечали, что нарушений нет… Богданова же получала в подарок духи, различные украшения, – рассказала Анна.

После информационного шума, который наделал пост Анны, делом все-таки занялись правоохранительные органы. Гончаровых арестовали, а детей изъяли. Вскоре приемной девочке нашли новую семью.

– Она в очень хороших условиях воспитывается, у нее любящие родители. Насколько я знаю, мальчишек тоже собирались усыновлять, – пояснила Анна.

Судья признал Гончаровых виновными в истязании детей и назначил обоим реальный срок: Ирина проведет в колонии общего режима пять лет, ее муж – четыре. Женщине удалось избежать наказания за дачу взятки и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд назначил фигурантке дела 10 месяцев исправительных работ, но сразу же освободил от наказания за истечением сроков давности. Легким испугом отделалась и чиновница: суд по той же причине освободил ее от 10 месяцев исправительных работ за получение взятки. // МК