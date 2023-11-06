ВАКС визначив розмір застави нардепу, який «захапав» понад 320 га землі

Нардеп Роберт Горват носитиме електронний браслет і заплатить “круглу” суму.

Сьогодні суддя Вищого антикорупційного суду застосував до народного депутата України запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26 840 000 гривень.

Про це повідомляє прес-служба суду. В тексті повідомлення прізвище не називається, але відомо, що йдеться про нардепа з групи “Довіра” Роберта Горвата, який підозрюється у заволодінні державними земельними ділянками площею понад 320 га на 123 млн грн.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури.

В повідомленні сказано, що у разі внесення застави підозрюваний зобов’язується: носити електронний засіб контролю; прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не залишати межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду; здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон;

Термін дії обов’язків – до 24 грудня 2023 року включно.

Народному депутату України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Земельна корупція Роберта Горвата

Як повідомляв УНІАН, 24-25 жовтня НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату України Роберту Горвату та ще трьом особам про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га.

Окрім депутата йдеться про екс-керівника Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, колишнього директора державного підприємства та директора приватного підприємства.

Дії усіх чотирьох осіб було кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (стаття 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства, у 2016-2019 роках народний депутат України, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, які перебували у постійному користуванні держпідприємства.

Директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми. Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 123 млн грн збитків. // УНІАН