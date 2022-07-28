Вакцинація на папері: сімейній лікарці повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру сімейній лікарці за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою, вчиненої повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України).
За даними слідства, жінка, обіймаючи посаду сімейного лікаря в Близнюківській центральній районній лікарні, у період з жовтня 2021 року по січень 2022 року вносила недостовірну інформацію в систему «Medcard24» про проходження вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Підозрювана, використовуючи власний ключ для входу в систему, вносила в електронні медичні карти неправдиві дані, зазнаючи, що пацієнтам нібито зроблено щеплення від COVID-19. Вартість такої «послуги» складала від 1 000 до 2 000 гривень.
У подальшому сертифікат про проходження вакцинації автоматично генерувався в мобільному додатку «Дія».
Наразі встановлено понад 400 фактів вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, перевіряється її причетність ще до низки аналогічних злочинів.
Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 слідчого відділу Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet