Вбив та скинув тіло у водойму – повідомлено про підозру Харків’янину

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що між двома малознайомими чоловіками під час розпиття спиртних напоїв виник словесний конфлікт.

Після цього 33-річний чоловік наніс потерпілому декілька ударів по голові пляшкою з-під горілки, внаслідок чого він втратив свідомість.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця чоловік продовжив наносити потерпілому тілесні ушкодження в ділянку обличчя, від яких він впав на землю та помер на місці події.

33-річний чоловік відтягнув тіло потерпілого у водойму та пішов з місця вчинення злочину.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

22 листопада 2021 року Фрунзенським районним судом м. Харкова обрав стосовно 33-річного чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури