Вбивство у харківському ресторані — чоловіку повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 1 листопада 2020 року раніше судимий чоловік відпочивав у ресторані, розташованому по вул. Ярослава Мудрого.

У цей час до закладу увійшов агресивно налаштований 37-річний чоловік, який тримав у руках травматичний пістолет. Молодик з пістолетом підійшов до відпочиваючого і здійснив 9 пострілів, чим спричинив тілесні ушкодження. Захищаючи себе, чоловік жбурнув у бік стрілка стілець та разом з іншими особами, з якими відпочивав, почав наносити удари по тулубу і голові стрілка. У ході бійки чоловіки відібрали у нападника пістолет.

Чоловік, в якого стріляли, розуміючи, що його супротивника утримують інші учасники події, та будь-яких протиправних дій вчинити він уже не в змозі, умисно наніс два удари ріжучим предметом по нижнім кінцівкам нападника. Через колото-різані поранення і внаслідок гострої крововтрати стрілок помер.

Таким чином, троє невстановлених в ході слідства осіб, утримуюючи потерпілого, який вже не чинив опір, надали змогу підозрюваному нанести останньому тілесні ушкодження, які потягли його смерть.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури