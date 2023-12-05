Одесит спричинив знайомому несумісні з життям тілесні ушкодження

Зловмисник безжально побив потерпілого, відволок від дому через дорогу і кинув. Від отриманих травм чоловік помер. Правоохоронці повідомили правопорушнику про підозру та помістили під варту. За скоєне йому загрожує ув’язнення.

Про подію, що сталася ввечері в одному з приватних будинків на вулиці 10-а Суворовська, поліцейським повідомили лікарі «швидкої». Викликали їх власники будинку, які виявили тіло невідомого чоловіка у себе під подвірʼям. По прибуттю лікарі констатували смерть громадянина, яка, попередньо, настала унаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень.

Особу, причетну до злочину, оперативники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукали неподалік від місця події. Чоловік у скоєному зізнався, виправдовуючи свій вчинок дією алкоголю.

Поліцейські встановили, що того дня потерпілий в одному з місцевих магазинів познайомився з фігурантом. Останній запросив нового знайомого до себе додому, де між чоловіками під час розпивання оковитої виник конфлікт. Зі слів правопорушника, йому здалось, що гість викрав у нього 200 доларів США. Під час сварки він побив його ногами по голові, чим спричинив тілесні ушкодження, несумісні з життям. А після скоєного, щоб приховати сліди злочину, перетягнув потерпілого через дорогу, повернувся додому і почав зачищати сліди – вимивати та прати.

Під час обшуку за місцем мешкання правопорушника поліцейські вилучили достатньо речових доказів причетності до скоєного. В рамках кримінального провадження правоохоронці призначили низку експертиз, у тому числі щодо встановлення точної причини смерті.

«Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За клопотанням поліцейських, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – зазначив начальник територіального підрозділу поліції Ігор Страшной.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1