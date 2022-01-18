Вбивцю 19-річної дівчини на Тернопільщині засуджено до довічного ув’язнення

За умисне вбивство своєї знайомої мешканця Теребовлянського району засуджено до довічного позбавлення волі. Незважаючи на апеляційну та касаційну скарги, вердикт для вбивці залишився незмінним.

Нагадаємо, трагедія сталася трапилася в ніч із 13-го на 14 вересня 2019 року в селі Воля Теребовлянського району. Жертва злочину впродовж кількох років зустрічалася зі своїм 34-річним вбивцею. Згодом дівчина поїхала навчатися до обласного центру і вони перестали спілкуватися.

13 вересня жителька Теребовлянщини приїхала в район на свято разом з друзями. У момент, коли юнаки відійшли від подруг, до потерпілої підбіг колишній. Він з криками вдарив дівчину кулаком по обличчю, а потім, витягнувши ніж, став наносити їй удари. За дівчину вступився один з друзів . Його також нападник поранив. Залишивши скривавлену жертву на землі, вбивця втік та переховувався у лісі, неподалік власного помешкання.

Потерпіла померла дорогою до лікарні. Вже згодом судові експерти нарахували на її тілі 20 ножових ран і 4 порізи.

У Теребовлянському районному суді вбивця категорично заперечував свою провину та подав апеляцію попросивши колегію суддів перекваліфікувати його дії з умисного вбивства з особливою жорстокістю (п.4 ч.2 ст. 115 КК) на умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК), адже максимальний термін ув’язнення за цією статтею передбачає від 7-ми до 15 років позбавлення волі. Однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Відхилив касаційну скаргу вбивці і Верховний суд України. Вирок залишився незмінним.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області