На Миколаївщині затримали та невдовзі видворять громадянина Грузії, який позиціонував себе «смотрящим» у колонії

8 червня оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Миколаївській області спільно з працівниками Управління державної міграційної служби області затримали 45-річного громадянина Грузії щойно він звільнився із Казанківської виправної колонії, де впродовж чотирьох років відбував покарання за вчинення квартирних крадіжок.

Зважаючи на те, що іноземець вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, та до того ж позиціонував себе, як «смотрящий» у колонії, і після звільнення із місць позбавлення волі може продовжити вчиняти злочини, поліцейські звернулись із поданням до Управління державної міграційної служби про його примусове видворення та поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців або осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України (ПТПІ).

За клопотанням правоохоронців управління міграційної поліції працівники державної міграційної служби області звернуться із адміністративним позовом до суду про видворення громадянина Грузії із України.

Наразі чоловіка правоохоронці помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства міста Вознесенськ, та в подальшому буде видворений з України до Грузії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області