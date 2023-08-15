Вбив жінку та підпалив квартиру, щоб приховати злочин – іноземця засуджено до 15 років позбавлення волі

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За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок громадянину іноземної держави за фактом умисного вбивства жінки та вчинення підпалу з метою приховати злочин (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України).

Тіло вбитої жінки виявили 20 червня 2020 року під час гасіння пожежі в квартирі по вул. Михайлівській в центрі Києва.

За підозрою у вчиненні вбивства правоохоронці затримали 41-річного громадянина Федеративної Республіки Німеччина, який орендував цю квартиру.

Коли рятувальники намагалися загасити пожежу в приміщенні, чоловік поводився агресивно, відштовхував пожежну драбину та врешті вистрибнув з балкону. Надалі у квартирі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину не визнав та мотиви вчинення ним злочину не пояснив. Однак докази сторони обвинувачення беззаперечно переконали суд у винуватості останнього.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. До набрання вироком суду законної сили обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Київська міська прокуратура

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