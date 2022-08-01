Вбивство чоловіка у Дарницькому районі столиці – поліцейські затримали зловмисника

Під час словесної сварки 49-річний чоловік наніс знайомому численні удари ножем. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. За вчинення особливо тяжкого злочину затриманому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Подія сталася сьогодні близько 02.00 години ночі у Дарницькому районі Києва. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки по вулиці Дніпровська набережна, про те, що з сусідньої квартири відбувається бійка та чутно крики. На місце події було спрямовано екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні поліцейські застали в оселі чоловіка, у якого руки та одяг були у крові, а у одній з кімнат на підлозі лежав чоловік з ознаками насильницької смерті.

«Попередньо встановлено, що під час застілля та вживання алкогольних напоїв, 49-річний уродженець Донецької області у ході сварки із 45-річним власником квартири, схопив кухонний ніж та завдав опоненту численних ударів в шию. Ми встановили, що загиблий – працівник однієї із медичних установ. У подальшому слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж, та направили на експертизу», – повідомив начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима.

Фігуранта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва