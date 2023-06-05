Вбивство у столичному парку «Кіото»: поліцейські затримали підозрюваного

Тіло чоловіка із травмою голови виявили перехожі. Оперативники встановили особу, причетну до цього тяжкого злочину. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження.

3-го червня цього року до поліції Києва надійшов виклик, що у парку «Кіото» в Деснянському районі Києва перехожі виявили мертвим чоловіка з травмою голови. Для розкриття злочину на місце негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники управління карного розшуку столичного главку.

За результатами оперативно-пошукових заходів та невідкладних слідчих дій, поліцейські швидко встановили зловмисника та обставини події. Того дня невідомий вирішив пограбувати потерпілого, вдарив його металевою палицею, після чого відібрав сумку та втік.

Від отриманого поранення чоловік помер на місці. Оперативники встановили чоловіка, який причетний до смерті 48-річного місцевого мешканця. Ним виявився раніше судимий за вбивство уродженець Вінницької області, 1991 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські готують йому повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва