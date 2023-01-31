Вбивство ювеліра Кисельова: співучасник банди пішов на угоду

Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду щодо члена озброєної банди, яка нападала на столичних ювелірів у 2016-2019 роках.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 21 грудня 2022 року.

За матеріалами справи, банда складалася із трьох осіб і діяла з осені 2016-го по 13 квітня 2019 року. Зловмисники здійснили чотири напади на окремих осіб: із них два напади на одного підприємця, один невдалий напад і ще один напад на ювеліра Сергія Кисельова, який при опорі був убитий.

Організатором банди виступив чоловік, раніше судимий за насильницький майновий злочин, а саме розбійний напад. Він визначив ролі двох своїх спільників, забезпечивши учасників групи зброєю з глушителями та бойовими гранатами, пластиковими хомутами для зв’язування рук, електрошокером, лікарським засобом «Клофеліном», мішком та іншими речами.

Один із учасників групи був працівником правоохоронного органу і користувався службовими зв’язками, отримуючи інформацію з баз даних про місця проживання жертв, місця роботи, автомобілі якими вони користуються.

Третій співучасник — пенсіонер органів внутрішніх справ, здебільшого займався спостереженням за потерпілими, вивчав їх розпорядок дня.

Напади відбувалися за схожим сценарієм: підходили зненацька на вулиці, наприклад, коли потерпілий виходив із дому і сідав у машину. Погрожуючи зброєю, зв’язували руки пластиковими хомутами, надівали на голову мішок та везли в малолюдне місце, де висловлювали вимогу передачі майна.

24 липня 2017 року зловмисники так пограбували квартиру одного підприємця, змусивши його відключити сигналізацію і показати місце зберігання ціностей. Нападники винесли ювелірних виробів на понад 2 млн гривень, наостанок змусивши господаря випити чотири таблетки «Клофеліну», щоб він заснув і не бачив її виходу із квартири та не зміг швидко повідомити поліцію.

Через п’ять місяців ця група напала на іншого чоловіка, коли той виходив зі своєї машини. Його вивезли у безлюдне місце і, погрожуючи пістолетом, розпитували, де знаходяться його ювелірні вироби та інші цінності. Потерпілий переконав злочинців, що не має нічого коштовного ні при собі, ні вдома чи в інших місцях. Відтак його просто відпустили.

У листопаді 2018-го група повторно атакувала підпримєця, якого пограбувала влітку 2017 року. Злочинці чекали потерпілого біля авто, яке він припаркував біля свого будинку. Коли чоловік вийшов на вулицю, йому показали зброю, змусили сісти у власний автомобіль на заднє сидіння. Лідер групи нападників зробив потерпілому ін’єкцію інсуліну в шию та повідомив, що після трьох таких ін’єкцій він увійде в стан коми, з якого не вийде, тобто помре. Далі чоловіка почали розпитувати, де він зберігає гроші. Згодом йому зробили ще одну ін’єкцію. Побоюючись за своє життя і здоров’я, потерпілий повів злочинців у свою квартиру і відкрив сейф. За другим разом із квартири винесли цінностей на 1,88 млн грн. Також потерпілий зазнав гострого отруєння інсуліном, пережив гіпоглікемічну кому, але залишився живим.

Третьою і останньою жертвою банди став ювелір Сергій Кисельов. Ватажок цієї групи був його колишнім партнером по бізнесу, перебував із Кисельовим у неприязних стосунках, через невдалу у 1990-их роках спільну підприємницьку діяльність у ювелірній сфері. Злочинець знав про сумнівні схеми обороту ювелірних виробів. У 2010-му він із метою помсти заявив у правоохоронні органи про начебто незаконні дії Кисельова. Тоді на підприємствах Кисельова пройшли обшуки і вилучили велику кількість готівки і приблизно 300 кілограмів ювелірних виробів, на які судом було накладено арешт.

Однак у подальшому Кисельов добився скасування арешту і повернення свого майна. Час від часу підприємець отримував свої речі із Державного сховища дорогоцінних металів та каміння, тому виник план нападу і пограбування.

Зловмисник знав, у передсвяткові періоди Кисельов часто особисто перевезив велику кількість ювелірних виробів. Так було визначено дату злочину — напередодні Міжнародного жіночого свята «Восьмого березня», а саме 05.03.2019 року, коли Кисельов буде із сумкою, в якій повинні бути ювелірні прикраси, на які очікується високий попит у передсвятковий період.

Напад відбувся у Дніпровському районі столиці, куди Кисельов вранці привозив для занять свою доньку.

Організатор в одягу чорного кольору, схожому на поліцейську форму, швидко наблизився до автомобіля, за кермом якого був Кисельов, і сів на заднє сидіння з лівої сторони, за спиною водія. Інші двоє співучасників залишалися поблизу на вулиці.

Нападник притулив до тіла потерпілого пістолет та висунув вимогу не робити різких рухів і виконувати його вказівки. При цьому попередив, що у разі спротиву стрілятиме.

Злочинці начебто не планували вбивати потерпілого, а хотіли, як завжди, зв’язати і відвезти у малолюдне місце й змусити виконати їх вимоги.

Однак Кисельов впізнав у нападнику знайомого, не захотів коритися і почав чинити опір, крім того мав травматичний пітсолет для самозахисту. Тому, побоюючись викриття і помсти, злочинець убив Кисельова одним пострілом у голову. Бандити нічим не поживилися і втекли з місця події.

Не досягнувши своєї мети, зловмисники розробили план викрадення ювелірних виробів із гаражу, думаючи, що Кисельов міг там їх заховати.

Вважалося, що коштовності зберігаються у гаражі на території кооперативу «Русанівський-2».

Завершуючи підготовку злочину, група вирішила зібрати дані про автомобілі родичів Кисельова, які також користуються гаражними боксами на території ГБК «Русанівський-2». Учасники банди вирішили, що це треба зробити під час сороковин смерті Кисельова, коли усі родичі та близькі зберуться на могилі.

13 квітня 2019 року трійка бандидів, озброївшись ручною гранатою типу «Ф-1», вирушила на цвинтар у село Ходосівка, Києво-Святошинського району, Київської області. Однак по дорозі була затримана працівниками поліції.

У грудні 2022-го до Дніпровського райсуду Києва надійшла угода про визнання винуватості. Один із учасників банди визнав свою вину в низці злочинів — розбійних нападах з метою завододіння чужим майном у поєданні з насильством, крадіжці з проникненням у приміщення, вчиненій повторно і організованою групою, а також в участі в озброєній банді, яка створена з метою нападу на окремих осіб.

Чоловік добровільно повідомив обставини скоєнні злочинів, надав викривальні показання щодо себе та своїх спільників, повідомив ролі кожного, інші обставини та події, які мають значення для справи.

Вироком суду за сукупністю злочинів йому призначено 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Матеріали щодо двох інших співучасників виділено в окреме провадження.

Підприємець, якого двічі грабували і кололи інсуліном, подав позов про відшкодування матеріальної і моральної шкоди. Обвинувачений вимоги визнав повністю і за рішенням суду з нього стягується на користь потерпілого 1,33 млн грн матеріальної шкоди і 333 тисячі морального відшкодування.

Прокурор подав на вирок апеляційну скаргу, з яких причин наразі невідомо.