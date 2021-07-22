Вчинення терористичних актів на території Києва – судитимуть двох осіб

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за обвинуваченням у вчиненні терористичних актів на території міста Києва шляхом застосування саморобних вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України).

Розслідуванням встановлено причетність двох мешканців Києва до низки вибухів у громадських місцях у столиці, а також закладення небезпечних предметів, схожих на саморобні вибухові пристрої упродовж липня 2020 року.

17 липня 2020 року обвинувачені привели в дію безоболонковий радіокерований саморобний вибуховий пристрій у сміттєвому мішку поряд з виходом зі станції метро «Шулявська», внаслідок чого стався вибух, від якого постраждав перехожий.

21 липня 2020 року, згідно злочинного плану, один з них розмістив між двома автомобілями біля станції метро «Мінська» саморобний вибуховий пристрій, який того ж дня було виявлено та знешкоджено вибухотехніками.

27 липня 2020 року у під’їзді будинку по вул. Нижній Вал біля сміттєпроводу здетонував ще один саморобний вибуховий пристрій, закладений цими особами. Вибухова хвиля пошкодила вікна на 2 та 3 поверхах сходових майданчиків. У двох випадках на місці події були знайдені записки з погрозами вибухів та вимогами перерахувати на електронний гаманець 50 біткоїнів, що у грошовому еквіваленті становило суму близько 500 тис доларів США.

Правоохоронці затримали їх 27 липня 2020 року. Під час обшуків у них вилучили предмети та речовини, що використовуються для виготовлення вибухівки, пристрої для роботи з платами та радіокерування, десятки мобільних телефонів та стартових пакетів, інструкції для виготовлення вибухової речовини та інші речові докази.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУ СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора