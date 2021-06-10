Вчителю інформатики з Житомирської області за секс із 8-класницею дали 1 рік іспитового строку

Народицький районний суд Житомирської області затвердив угоду про примирення між обвинуваченим і потерпілою у справі про статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 червня.

За матеріалами справи, в один із днів в період з 20 по 25 грудня 2020 року, близько 16 год, вчитель інформатики Народицької гімназії Житомирської області та учениця 8-А класу перебували в підсобному приміщенні кабінету інформатики. Вчитель за добровільною згодою дівчинки вступив з нею в неприродні статеві зносини шляхом орогенітального контакту.

Крім того, в один із днів в період з 20 по 22 січня 2021 року, близько 16 год, у підсобці вчитель знову мав з ученицею секс, цього разу також природній статевий акт.

Обвинувачений вчитель і його учениця як потерпіла уклали угоду про примирення та узгодили покарання – 1 рік обмеження волі зі звільненням із випробувальним терміном 1 рік.

Чоловік не буде відбувати жодного покарання, якщо протягом року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Проти затвердження угоди ніхто не заперечував.

Обставиною, що пом’якшує покарання вважається щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

За ч.1 ст.155 ККУ (cтатеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) вчителю загрожувало до п’яти років обмеження волі або 5 років в’язниці.