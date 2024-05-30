Вдарила ножем та підпалила – на Одещині за убивство подруги судитимуть 15-річну дівчину

Школярку визнано осудною. За скоєне їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На початку січня в м. Ізмаїл на березі річки Дунай місцевий житель виявив мертвою дівчину, тіло якої горіло. Чоловік відразу сповістив про це у поліцію.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановила, що вбито 14-річну місцеву жительку. На її тілі виявили декілька ножових поранень.

Того ж дня поліцейські з’ясували, що до злочину причетна знайома вбитої – учениця паралельного класу. Школярка зізналась у скоєному та розповіла, що була на подругу ображена, бо та начебто її обкрадала, за що і поплатилася життям.

За матеріалами слідства, зловмисниця заздалегідь ретельно підготувалася до вбивства – взяла простирадло, ніж, олію та сірники та покликала подругу на прогулянку до річки. Аби жертва нічого не запідозрила, обвинувачувана сказала про нібито підготовлений для неї сюрприз. Далі попросила дівчину сісти на простирадло, зав’язала їй очі, після чого зненацька декілька разів вдарила ножем. У результаті отриманих травм потерпіла загинула. Тіло вбитої зловмисниця облила олією, підпалила і втекла, кинувши у вогонь ніж.

«Ні сама зловмисниця, ні її родина раніше в поле зору поліції не потрапляли. Після проведення низки експертиз та інших слідчих дій, зібравши достатньо доказів, у тому числі осудності фігурантки, ми під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули їй обвинувачення у вбивстві. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Обвинувальний акт скеровано до суду», – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

ГУ Національної поліції в Одеській області