Вдарив ножем у живіт: поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного

Нападник завдав знайомому ножове поранення та втік з місця події. 53-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

23 грудня близько 23:00 надійшло повідомлення на лінію «102» про те, в Косові чоловіку нанесли тяжке тілесне ушкодження. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські з’ясували, що на території господарства відбувся конфлікт між 53-річним потерпілим та 45 — річним фігурантом. Обоє спершу вживали спиртні напої, згодом між ними відбулася сварка.

45-річний фігурант раніше неодноразово судимий та нещодавно вийшов з місць позбавлення волі. Під час конфлікту він ударив ножем потерпілого. Опісля втік.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, їх направили на експертизу.

Фігуранта виявили за декілька годин у сусідньому селі. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Косівського РВП повідомили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере запобіжний захід. Процесуальне керівництво у справі здійснює Косівська окружна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини