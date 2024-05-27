Вимагали частину від компенсації по кредиту в рамках держпрограми – судитимуть посадовця КМДА та його спільника

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовця Київської міської державної адміністрації та його спільника за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що посадовець КМДА вимагав від власника товариства сплатити йому 20 % від отриманої компенсації по кредиту в рамках державної програми щодо фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу. У випадку відмови він сказав, що виключить товариство зі списку отримувачів допомоги.

Раніше за рахунок отриманого кредиту підприємець закупив товар, який зберігав на складах у місті Буча. У березні 2022 року внаслідок бойових дій окупанти знищили вказаний склад. Власник товариства на початку повномасштабного вторгнення рф вступив до ДФТГ, а його син – до лав ЗСУ. У зв’язку з цим підприємницька діяльність майже припинилась, а підприємство знаходилось на межі банкрутства.

Прагнучи зберегти товариство, власник скористався державною програмою підтримки бізнесу.

Посадовець КМДА через свого посередника отримав майже 90 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура