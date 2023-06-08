Повідомлено про підозру 14 ексспівробітникам ГУ ДСНС України в Донецькій області

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чотирнадцяти громадянам України заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у травні 2022 року, в період тимчасової окупації м. Лиману російською армією, співробітники 21-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Донецькій області, які обіймали посади водіїв, рятувальників й пожежних-рятувальників, зрадили присязі на вірність українському народові.

Відмовившись від евакуації на підконтрольну Україні територію, службовці, серед яких 13 чоловіків та одна жінка, пішли на добровільну співпрацю з окупантами. Вони обійняли псевдопосади у незаконно створеному «Пожежно-рятувальному загоні м. Красний Лиман». Цей підрозділ окупанти підпорядкували фейковому міністерству у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих «днр».

Працюючи на окупаційну владу, ексрятувальники виконували завдання російських кураторів. Зокрема, ліквідовували наслідки бомбардувань міста, знищуючи докази злочинів, вчинених окупантами. При цьому вдавали видимість піклування про «безпеку» напівзруйнованого армією рф міста.

Після того, як над Лиманом знову замайорів український прапор, підозрювані втекли на тимчасово окуповану територію Донеччини разом із своїми «роботодавцями». Наразі їх звільнено з лав Державної служби України з надзвичайних ситуацій та оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора