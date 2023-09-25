Вдарив уламком скляної пляшки, став душити та заволодів майном

Поліцейські затримали іноземця за підозрою у розбійному нападі на одесита.

Правоохоронці повідомили правопорушнику про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України та помістили його під варту. Відповідно до чинного законодавства, фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Подія сталася ввечері на вулиці Дальницькій, коли 45-річний містянин очікував на електричку біля залізничної платформи. Нетверезий зловмисник, проходячи повз та побачивши у чоловіка рюкзак, вирішив, що може заволодіти цінним майном. Спочатку він підійшов до громадянина з вимогою віддати мобільний телефон та гроші, а отримавши відмову, схопив з землі скляну пляшку, розбив її та кілька разів ударив чоловіка уламком у шию. Потерпілий вибив скло з руки нападника, а той штовхнув його на землю і став душити. Подолавши супротив жертви, правопорушник схопив його речі і втік, завдавши матеріального збитку на суму більше 3000 гривень.

«Швидку» одеситу викликали перехожі. Лікарі доставили постраждалого у лікарню із колото-різаними пораненнями шиї та повідомили про це у поліцію. Вже наступного дня працівники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 затримали правопорушника. Він – 30-річний громадянин сусідньої держави, який певний час живе в Одесі.

Поліцейські вилучили в іноземця рюкзак і телефон, отримані у протиправний спосіб, а також інші речові докази, що підтверджують його причетність до злочину.

«На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з насильством, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. За клопотанням слідчих, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство», – розповів заступник начальника територіального підрозділу поліції Віталій Калічевський.

Одеське районне управління поліції № 1