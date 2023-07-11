У столиці затримали грабіжника, який відібрав телефон у малолітнього

На дитячому майданчику зловмисник заволодів ґаджетом дитини. Завдяки швидкому реагуванню небайдужих громадян вже за декілька хвилин на місце прибула поліція та у подальшому затримала порушника.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку по вулиці Толбухіна невідомий відібрав у малолітнього мобільний телефон. Вже за декілька хвилин на місце прибув екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група й оперативники.

Начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Андрій Сланіна повідомив, що правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено:

«Ми встановили, що зловмисник, вирішив непомітно заволодіти речами малолітнього, який проводив час на дитячому майданчику. Втім, хлопчик помітив, що невідомий намагається вкрасти його рюкзак та спробував зупинити його. Порушник вдарив дитину та відібравши мобільний телефон, зник у невідомому напрямку. Завдяки швидкому реагуванню небайдужих громадян, вже за декілька хвилин на місце прибула поліція та у подальшому затримала грабіжника за місцем мешкання. Ним виявився місцевий мешканець, 1972 року народження».

За процесуального погодження з Шевченківською окружною прокуратурою, слідчі повідомили грабіжнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва