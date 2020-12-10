Венгерский дипломат пытался провезти через границу партию контрабандных сигарет (фото)

В пункте пропуска «Лужанка» на украинско-венгерской границе задержали гражданина Венгрии, в автомобиле которого нашли партию сигарет без акцизных марок.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

«Реализуя информацию от оперативных сотрудников Мукачевского отряда в пункте пропуска «Лужаника» на украинско-венгерской границе, осуществлена углубленная проверка микроавтобуса SEAT», — отметили в ГПСУ.

Сообщается, что автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой «FOR DUTY FREE ONLY».

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено их количество и стоимость.