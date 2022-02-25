Верховний суд пояснив, чому скасував виправдувальний вирок Пашинському

Верховний суд оприлюднив текст постанови, якою скасував виправдувальний вирок стосовно колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який нагородного пістолета поранив чоловіка в ногу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанову від 17 лютого.

Скасовуючи виправдувальний вирок, суд зіслався на те, що право на необхідну оборону виникає лише за умови суспільно небезпечного посягання. Найбільш типовими суспільно небезпечними посяганнями є, наприклад, замах на вбивство, умисне завдання тілесних ушкоджень або дії на знищення чи пошкодження майна тощо.

Верховний суд вважає, що у вироку не зазначено, на які саме права та інтереси Пашинського було вчинено посягання; в чому проявлялось суспільно небезпечне посягання; чи була така оборона необхідною в даній обстановці, своєчасність дій та їх співмірність.

Також суд першої інстанції начебто не проаналізував, чи не перевищено меж необхідної оборони.

Тепер справу мають слухати знову в суді першої інстанції.

Пашинського звинувачували в умисному завданні тяжкого тілесного ушкодження раніше незнайомому йому В’ячеславу Хімікусу.

У березні минулого року його виправдали. Суд вважав, що екснардеп діяв у стані необхідної оборони, що виключає його кримінальну відповідальність. Апеляційний суд залишив цей вирок без змін.

Прокуратура наполягала на версії, що Пашинський умисно вистрелив у беззбройну людину і, навпаки, потерпілий, замахуючись пляшкою, захищався від Пашинського, який наводив дуло пістолета і казав лягати на землю обличчям вниз.

Конфлікт із Хімікусом виник 31 грудня 2016 року близько 17 години на дорозі в селі Здорівка Київської області.

За версією самого Пашинського, того вечора вони з дружиною машиною поверталися додому. На дорозі стояв мікроавтобус без включених габаритів. Об’їжджаючи автобус по зустрічній смузі, дружина нардепа, яка була за кермом, побачила двох чоловіків, які штовхали цей бус. Вона попросила включити габарити і поставити знак аварійної зупинки, інакше їх автомобіль може спричинити дорожно-транспорту пригоду. У відповідь один із чоловіків, а саме Хімікус, став начебто брутально лаятися і пригрозив зґвалтуванням неприродним способом.

Пашинський вийшов із машини і вимагав вибачитись. Однак Хімікус відреагував новими погрозами розправи, що він його «буде кінчати», та почав рухатися назустріч. Побачивши в руці незнайомця пляшку і чуючи погрози, Пашинський вигукнув: «Стоять!», але Хімікус не зупинився. Тоді нардеп дістав нагородний пістолет і зробив попереджувальний постріл. У відповідь Хімікус вдарив його пляшкою по голові. Пашинський впав, а, піднявшись, зрозумів, що з нього злетіли окуляри. У темряві він погано бачив, але помітив у руках Хімікуса горловину пляшки із загостреними краями. Щоб зупинити можливу небезпеку, він вистрелив у ногу Хімікуса. Свідомо цілився в ногу, адже там немає життєво важливих органів. Пашинський надав потерпілому допомогу: перетягнув ногу ременем, а його дружина викликала медиків.

Хімікус стверджував, що дружина Пашинського перша зробила йому зауваження у нецензурній формі і він відповів їй тим же. Після цього почув крик Пашинського: «Лежать! Мордой в асфальт». Це був Пашинський. Хімікус розповідав, що вимагав кинути пістолет і замахнувся на Пашинського пляшкою. Потім почувся постріл.

У крові Хімікуса концентрація алкоголю становила 1.2 проміле. Пашинський був тверезий.

Спочатку справою про поранення Хімікуса займалась Генеральна прокуратура, яка закрила справу. Але згодом постанову про закриття було скасовано, процесуальне керівництво очолив генпрокурор Руслан Рябошапка, а розслідування доручили Державному бюро розслідувань.

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань тільки 4 жовтня 2019 року, тобто майже через 3 роки, вручили Пашинському підозру.

Хімікус дякував за правову допомогу Андрію Портнову. Представником потерпілого у суді стала адвокат Марина Парінова, яка працює з Портновим.

Пашинський був народним депутатом 5-8 скликань, заступником голови фракції «Народний фронт», очолював Комітет ВР з питань безпеки і оборони. Він стріляв із пістолета Glock 19, який отримав як нагороду від Міністерства внутрішніх справ відповідно до наказу від 28.03.2014.