Верховний Суд затвердив довічне ув’язнення жорстокому вбивці трьох жінок

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив без змін судові рішення стосовно жителя Черкаської області, засудженого за жорстоке вбивство трьох літніх жінок із корисливих мотивів, а також два факти відкритого заволодіння майном осіб похилого віку (п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання — довічне позбавлення волі.

У судах усіх інстанцій прокурори довели, що упродовж липня — грудня 2015 року засуджений разом із співучасницею підшукували самотніх жінок віком понад 80 років. Під виглядом працівників соціальної служби вони проникали до помешкань потерпілих, застосовували фізичне насильство, примушували віддати заощадження та цінності.

Внаслідок жорстоких дій — зокрема, обмотування голови та обличчя липкою стрічкою — троє потерпілих померли від механічної асфіксії.

Верховний Суд погодився з доводами прокурорів, що призначене покарання у вигляді довічного позбавлення волі є справедливим та співмірним скоєному.

Наразі чоловік відбуває призначене покарання. Своєї вини у вчиненому він не визнав.

Провадження стосовно його спільниці припинено у зв’язку з її смертю.

Офіс Генпрокурора