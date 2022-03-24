Від 10 до 12 років в’язниці: ВР посилила покарання за колабораціонізм

Верховна Рада посилила відповідальність за колабораціонізм, ухваливши законопроєкт №7186. За співпрацю з державою-агресором відтепер передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі та забороняється займати низку посад у майбутньому.

Про це повідомила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, передає УНН.

«Цей законопроєкт вставлює справедливого покарання для осіб, які здійснюють пособництво державі-агресору, співпрацюють із її окупаційною адміністрацією, збройними чи воєнізованими формуваннями на шкоду Україні. Також обмежується доступ таких осіб до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, на строк від 10 до 15 років з можливою повною конфіскацією майна», — повідомила Шуляк.

За її словами, крім того, законопроєкт відносить підслідність справ щодо співпраці із державою-агресором до слідчих органів безпеки, а також поширює на таке кримінальне правопорушення можливість спеціального досудового розслідування (inabsentia).

«До осіб, підозрюваних у державній зраді та співпраці з агресором, застосовуватимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Причому для певної частини таких підозрюваних суддя має право не визначити розмір застави», — зазначила вона.