Від вибуху гранати на Рівненщині загинув чоловік

Про подію до поліції повідомила його донька, 27-річна жителька села Городок, вчора 22 липня близько 21:30.

Слідчо-оперативна група ВП №1 (м. Рівне) Рівненського РУП на місці події встановила, що 60-річний мешканець Рівненського району покінчив з життям, підірвавши боєприпас.

Поліцейські вибухотехнічної служби обстежили місце події та встановили, що вибухнула граната «Ф1». Фахівці вилучили її металеві уламки та скеровуватимуть на експертизу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою «самогубство»).

Деталі трагедії та походження боєприпасу встановлюють слідчі.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області