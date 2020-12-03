«Відомій блогерці» повідомлено про підозру за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (фото)

Упродовж двох місяців жінка переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції та користуючись своєю публічністю у соціальних мережах намагалась «залякати» працівника поліції, аби та прийняла «позитивне» рішення у кримінальному провадженні відносно її чоловіка.

Так, під час досудового розслідування, слідча зібрала достатньо доказів та за процесуальним керівництвом прокуратури повідомила про підозру 32-річному мешканцю Києво-Святошинського району за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Однак, коли про це дізналась дружина підозрюваного, вирішила будь-яким чином перешкодити службовій діяльності працівника поліції – навіть, погрожувала «магічними здібностями», аби добитися прийняття незаконного рішення.

А коли це не допомогло, почала психологічно тиснути та надсилати на особистий номер мобільного телефону, текстові та голосові повідомлення із погрозами життю і здоров’ю працівника поліції, нецензурної лексики, ображаючи честь та гідність поліцейської та членів її сім’ї.

Наразі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 31-річній жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців.

Відділ комунікації поліції Київської області