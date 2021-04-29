Відшкодування шкоди державі на суму понад 100 млн гривень — посадова особа постане перед судом

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження стосовно службової особи одного з підприємств міста Харкова за фактом умисного ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Слідством встановлено, що службова особа одного з підприємств міста Харкова, достовірно знаючи, що оборотних грошових коштів на рахунках товариства достатньо для погашення відповідних заборгованостей перед бюджетом, хибно розуміючи інтереси господарської діяльності, з метою ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, використовувала такі кошти на господарські потреби та не сплатила єдиний внесок, що призвело до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів в особливо великих розмірах.

Завдяки вжитим у ході досудового розслідування кримінального провадження заходам забезпечено відшкодування заподіяних державі збитків на загальну суму понад 100 млн гривень.

За результатами слідства обвинувальний акт за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212-1 КК України) направлено у квітні 2021 року до суду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Харківська обласна прокуратура