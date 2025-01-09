Відстрочка від мобілізації за $2000 – у Львові затримали голову ВЛК та його «клієнта»

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 44-річному голові резервного складу військово-лікарської комісії районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові та 43-річному військовозобов’язаному – уродженцю Сокальщини.

Голові ВЛК інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його «клієнту» – надання хабаря (ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України).

За даними слідства, військовозобов’язаний звернувся до лікаря за фіктивним діагнозом, а той за 2 тисячі доларів США погодився допомогти.

Відповідно до домовленостей посадовець мав оформити рішення ВЛК про визнання чоловіка тимчасового непридатним до військової служби за станом здоров’я. Таким чином він міг отримати відтермінування від призову під час мобілізації.

Правоохоронцями задокументовано незаконну оборудку, а лікаря затримано у порядку ст. 615 КПК України.

Під час обшуків вдома і на роботі у останнього знайдено та вилучено понад 16 тисяч доларів США, 7 тисяч гривень, мобільний телефон, печатку, банківську картку та інші речові докази.

Наразі прокурорами подано до суду клопотання про обрання для вказаних осіб запобіжних заходів. Вирішується питання про відсторонення від посади голови ВЛК. Крім цього, перевіряється його зв’язок із аналогічними злочинами та встановлюється повне коло ймовірно причетних осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Поліція Львівської області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону