Військовослужбовця засуджено до 15 років за подвійне вбивство та крадіжки

За підтримання публічного обвинувачення Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері судом винесено обвинувальний вирок військовослужбовцю ЗСУ. Його визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, і крадіжці (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 185, п.п. 6 та 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України) та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що військовослужбовець контрактної служби у лютому 2021 року перебував разом з жінкою в її квартирі. На ґрунті раптово виниклого словесного конфлікту, застосовуючи силу, він душив її та, перемістивши до ванної кімнати, втопив. У подальшому вкрав її мобільний телефон.

Того ж дня, контрактник зустрівся зі своїм співслужбовцем та просив надати йому частину грошей за виконані спільні ремонтні роботи. У них виник конфлікт, під час якого обвинувачений задушив свого товариша. Після того з банківських рахунків потерпілого, за допомогою мобільного додатку, він здійснив декілька грошових переказів на свій рахунок, заволодівши телефоном та 10 000 грн.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вказаних кримінальних правопорушеннях визнав повністю. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області призначив покарання, враховуючи тяжкість скоєних злочинів.

Офіс Генпрокурора