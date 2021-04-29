Військовослужбовцю повідомлено про підозру в розкраданні пального на ₴1,8 млн.

Чоловік входив до складу групи, учасники якої організували вивезення нафтопродуктів із військової частини, дислокованої на Київщині, та збували їх на автозаправних станціях.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції, до складу групи входило п’ятеро осіб — військові та цивільні. Зловмисники вивозили з території частини нафтопродукти, а саме дизпаливо та бензин, і збували його через АЗС Васильківського та Білоцерківського районів. За період своєї злочинної діяльності встигли вивезти з військової частини понад 60 тонн пального на 1,8 мільйона гривень.

15 травня минулого року затримали організатора угруповання та трьох його спільників і повідомили їм про підозри. В ході слідства були зібрані докази причетності ще одного учасника угруповання до вчинення злочину.

27 квітня 2021 року на підставі отриманих доказів полковнику ЗСУ слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Києві, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України