Військовим передадуть дрони, конфісковані у контрабандистів на Закарпатті
Прикордонники у Закарпатській області конфіскували у контрабандистів три безпілотники. Їх передадуть захисникам у Херсонську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОВА в Telegram.
“За рішенням Ради оборони області три конфісковані безпілотники контрабандистів передадуть на потреби захисників”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прикордонники Мукачівського загону вилучили у ділків дрони та комплектуючі до них. Все це відправлять військовим у Херсонську область.