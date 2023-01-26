Військовим передадуть дрони, конфісковані у контрабандистів на Закарпатті

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Прикордонники у Закарпатській області конфіскували у контрабандистів три безпілотники. Їх передадуть захисникам у Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОВА в Telegram.

На Закарпатті у контрабандистів конфіскували три дрони. Їх передадуть військовим

facebook.com/odazakarpattya

“За рішенням Ради оборони області три конфісковані безпілотники контрабандистів передадуть на потреби захисників”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники Мукачівського загону вилучили у ділків дрони та комплектуючі до них. Все це відправлять військовим у Херсонську область.

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