Використання ₴1 млн. бюджетних коштів не за призначенням – на Буковині судитимуть експосадовця КП

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої заступниці керівника одного з комунальних підприємств Чернівців за фактом нецільового використання бюджетних коштів (ч. 1 ст. 210 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2018 року, виконуючи обов’язки керівника підприємства, обвинувачена використала 1 млн грн, виділений з місцевого бюджету в якості внеску до статутного капіталу для подальшого співфінансування робіт з модернізації систем теплопостачання, не за цільовим призначенням.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури