Викрадачам кропивницького бiзнесмена повiдомили про пiдозру у бандитизмi

За процесуального керiвництва Кiровоградської обласної прокуратури повiдомили про пiдозру органiзатору та трьом членам органiзованої злочинної групи, за фактами вчинення ними бандитизму, викрадення людини та розбою (ст. 257, ч.3 ст. 146, ч.4 ст. 187 КК України). Про це поінформували у пресслужбі прокуратури області.

За даними слiдства, подiя мала мiсце у лютому нинішнього року у м. Кропивницький. Члени злочинної групи з метою заволодiння майном одного з пiдприємцiв мiста, здiйснили напад, поєднаний з насильством до потерпiлого, обмежили його волю та заволодiли коштами у розмірі близько одно мiльйона доларiв США, зникнувши з мiсця злочину

У результатi скоординованих заходiв правоохоронцi встановили осiб причетних до скоєння цього злочину та у м. Одесi затримали членiв органiзованої злочинної групи.

Як встановили правоохоронцi, органiзував озброєну злочинну групу 51-рiчний житель м. Одеси, до складу якої входило троє членiв, уродженцiв м. Донецьк, якi i були безпосереднiми виконавцями (спiвучасниками) злочинiв. Дiяльнiсть групи базувалася на вчиненнi корисливих злочинiв, спрямованих на заволодiння чужим майном iз застосуванням насильства, погрозами та застосуванням зброї.

У рамках кримiнального провадження правоохоронними органами провели 22 обшуки у Кiровоградськiй, Одеськiй, Днiпропетровськiй та Запорiзькiй областях. Пiд час обшукiв за мiсцем проживання членiв групи виявили та вилучили: боєприпаси, зброю, набої, транспортнi засоби, а також iншi речi, якi мають вiдношення до вчинення кримiнального правопорушення.

Нині органiзатору групи та його виконавцям повiдомили про пiдозру у скоєннi кримiнальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбiй вчинений в особливо великих розмiрах органiзованою групою) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волi або викрадення людини) КК України.

На даний час усi фiгуранти справи перебувають пiд вартою.

Триває досудове розслiдування, його здiйснюють слiдчi СУ Нацполiцiї в областi. // Рідний край