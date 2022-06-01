Викрито групу осіб, які під виглядом елітного алкоголю продавали фальсифікат

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, протягом тривалого часу син із батьком спільно зі своїм знайомим та його сином організовували у гаражних боксах на території м. Харкова та Харківської області незаконне виготовлення та зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. У подальшому ділки під виглядом елітного алкоголю продавали у великих обсягах свої вироби з недоброякісної сировини.

1 червня проведено 26 обшуків, під час яких виявлено та вилучено майже 5 тис. літрів спиртовмісної рідини, тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості понад 22 тис. пачок, обладнання та сировину для виготовлення спирту, балони та фільтри, цукрові ароматизатори тощо. Загальна сума вилучених лікеро-горілчаних виробів складає понад 4 млн грн.

Наразі встановлюється коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину для подальшого повідомлення про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Забезпечував проведення обшуків полк поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура