Викрито групу шахраїв, які спустошили банківські рахунки потерпілих на понад мільйон гривень

Зловмисники телефонували обраним жертвам та представлялися співробітниками банку. Шахраї повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про здійснення несанкціонованих операцій з їхніми банківськими платіжними картками та просили назвати усі персональні дані. Отримавши доступ до банківських рахунків – шахраї привласнювали кошти громадян.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам Вінниччини спільно зі слідчими поліції області, Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції та підрозділом внутрішньої безпеки Міністерства юстиції України припинили злочинну діяльність групи осіб, які підозрюються у вчиненні шахрайських дії на території кількох областей. Спецоперація проводилася за силової підтримки спецпризначенців КОРДу.

Поліцейські встановили, що до складу злочинної групи входило п’ятеро осіб, троє з яких наразі відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Зловмисники телефонували обраним жертвам та представлялися працівниками банку. Вони повідомляли громадянам про блокування карти, а для відновлення її роботи – просили назвати усі персональні дані.

Отримавши доступ до банківських рахунків – затримані спустошували їх. За попередніми підрахунками, потерпілим завдано збитків на понад мільйон гривень. Коло ошуканих осіб наразі встановлюється.

У ході проведення семи санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також у приміщенні однієї із виправних колоній Вінницької області, де відбувають покарання зловмисники, поліцейські вилучили банківські картки, мобільні телефони, SIM-карти та грошові кошти. Крім того, вилучено наркотичні засоби та пристрої для вживання наркотиків.

Фігурантам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.

Управління комунікації Національної поліції України