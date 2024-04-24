Жителя Одещини судитимуть за зґвалтування неповнолітньої односельчанки

На вирок суду зловмисник чекатиме під вартою. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У вересні минулого року до поліції звернулася жінка із повідомленням про те, що 24-річний односелець зґвалтував її 14-річну доньку.

Поліцейські встановили, що раніше судимий за майнові злочини молодик через соціальні мережі запросив дівчинку на прогулянку, в ході якої попросив допомогти йому налаштувати вдома комп’ютерне обладнання. Не підозрюючи підступу, та погодилася і пішла з односельцем до його будинку, де він її зґвалтував.

Слідчі зібрали достатньо доказів, долучили до матеріалів справи висновки низки судових експертиз та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури висунули фігуранту обвинувачення за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – у зґвалтуванні неповнолітньої особи.

За клопотанням поліцейських суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт скеровано до суду. Правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 2