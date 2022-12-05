На Рівненщині правоохоронці викрили зловмисницю, яка діяла в інтересах ворога

Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно із оперативниками та слідчими Рівненського РУП викрили 68-річну рівнянку, уродженку російської федерації, яка через заборонену в Україні соціальну мережу «Однокласники» публічно розповсюджує матеріали з проросійськими наративами, демонструючи свою антиукраїнську позицію та пропагуючи ідеї «руського міра».

За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці встановили дружні зв’язки зловмисниці з громадянами та колишніми військовослужбовцями рф. Крім того, під час слідчих дій виявлено та вилучено значну кількість друкованих видань держави-агресора.

Відомо, що жінка — посадова особа одного із вищих навчальних закладів Рівного.

Слідчі Рівненського РУП здійснюють досудове розслідування за фактом виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

Наразі вирішується питання про повідомлення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 436-1 КК України.

За скоєне рівнянці може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області