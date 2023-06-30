Правоохоронці Черкащини викрили шахрайок, які ошукали громадян на суму понад ₴750 тисяч

Аферистки ошукували громадян, представляючись працівниками банків. Жінки у телефонних розмовах запевняли громадян, що до їхніх рахунків отримали доступ сторонні особи. Для “захисту» просили назвати всі банківські дані, а отримавши їх – привласнювали гроші потерпілих. Зловмисниці ошукали близько 30 громадян з різних областей.

Шахрайську схему викрили правоохоронці управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області, слідчі Черкаського районного управління поліції спільно із працівниками кіберполіції.

Поліцейські встановили, що шахрайською схемою займались дві жительки с. Білозір’я Черкаського району, 25-ти та 27-ми років.

Фігурантки телефонували громадянам з різних областей, видаючи себе за представників банку та переконували, що їхній банківський рахунок заблоковано та для його розблокування необхідно надати код-підтвердження, яке надійде в SMS-повідомленні. Зловмисниці випитували номер, CVV-код, PIN-код картки та термін дії. Потерпілі виконували прохання невідомих, після чого з їх банківських рахунків зникали грошові кошти.

За попередніми підрахунками, зловмисниці ошукали близько 30 громадян з різних областей. Загальна сума збитків сягає понад 750 тисяч гривень.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, більше 30 банківських карток, SIM-карти і флеш-накопичувачі.

Зловмисницям оголосили підозру у 24 епізодах за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснюється Черкаською окружною прокуратурою.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі особи, які могли постраждати внаслідок шахрайських дій.

Сектор комунікації поліції Черкаської області