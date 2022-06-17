32-річного киянина судитимуть за вбивство матері

Чоловік наніс загиблій численні удари залізним розвідним ключем по голові. Днями правоохоронці завершили досудове розслідування та передали зібрані матеріали до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у січні цього року до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від заявниці щодо сімейного конфлікту у багатоповерхівці на вулиці Василя Касіяна. За вказаною адресою прибули патрульні та слідчо-оперативна група, яка виявила раніше не судимого 32-річного місцевого жителя у стані алкогольного сп’яніння, а поблизу нього – тіло жінки без ознак життя.

Поліцейські встановили, що між матір’ю та сином відбулась сварка, у ході якої родич наніс жінці численну кількість ударів розвідним ключем по голові. Слідчі розпочали кримінальне провадження та за процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру відносно ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що жінка померла внаслідок черепно-мозкової травми голови.

У ході досудового розслідування поліцейські провели необхідні слідчі дії, зібрали докази щодо причетності фігуранта до злочину. Наразі матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом слідчі направили до суду для розгляду справи по суті. Чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва