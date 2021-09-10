Кто и зачем скупает sim-карты мобильных операторов

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Сегодня управление Национальной полиции Украины сообщило о задержании жителя Соломенского района столицы, у которого, в ходе обыска, было обнаружено большое количество sim-карт и стартовых пакетов мобильных операторов. Мужчина использовал эти карточки в преступных целях, для завладения чужими денежными средствами из платежных систем и программ лояльности.

В ходе предварительного расследования, сотрудники Киберполиции установили, что данный гражданин активно скупал на хакерских форумах Даркнета авторизационные данные украинских пользователей на различных сайтах.

Киберполиция узнала, кто и зачем скупает sim-карты мобильных операторовДалее он использовал эти данные, чтобы при помощи специально разработанного скрипта, находить в них информацию об учетных записях в различных платежных системах, программах лояльности и других сайтах, которые предоставляют пользователям возможность держать деньги на внутреннем или бонусном счете.

В числе таких сайтов, на кадрах оперативной съемки, можно заметить, например, данные пользователей OLX:

Авторизировавшись в чужих кабинетах, злоумышленник присваивал деньги. Согласно предварительной оценке следствия, он завладел деньгами более 100 граждан.

Во время обыска, у подозреваемого было изъято большое количество sim-карт, которые он использовал в своей преступной схеме. Предположительно, преступник мог заменять авторизационные и финансовые номера учетных записей потерпевших на подконтрольные ему.

Согласно предъявленному правоохранителями подозрению в нарушении ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем), хакеру может грозить до 6 лет лишения свободы.

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Известно, что подобные случаи носят достаточно массовый характер. В то время, как большинство обычных украинцев имеют 1-3 карточки, которые используют годами, мошенники, хакеры и организаторы ботоферм скупают sim-карты мобильных операторов регулярно и в больших количествах.

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Именно преступники делают значительную часть «выторга» стартовых пакетов, которые они просто выбрасывают после прокрутки очередной «схемы», поскольку информация о скомпрометированных номерах немедленно появляется в базах систем, определяющих номера (типа GetContact).

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В отсутствие обязательной регистрации sim-карт, подобная ситуация будет только усугубляться. Ведь для реализации новых сценариев, преступникам регулярно будут нужны новые «чистые sim», не скомпрометированные ранее.  // internetua.com

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