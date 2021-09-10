Кто и зачем скупает sim-карты мобильных операторов

Сегодня управление Национальной полиции Украины сообщило о задержании жителя Соломенского района столицы, у которого, в ходе обыска, было обнаружено большое количество sim-карт и стартовых пакетов мобильных операторов. Мужчина использовал эти карточки в преступных целях, для завладения чужими денежными средствами из платежных систем и программ лояльности.

В ходе предварительного расследования, сотрудники Киберполиции установили, что данный гражданин активно скупал на хакерских форумах Даркнета авторизационные данные украинских пользователей на различных сайтах.

Далее он использовал эти данные, чтобы при помощи специально разработанного скрипта, находить в них информацию об учетных записях в различных платежных системах, программах лояльности и других сайтах, которые предоставляют пользователям возможность держать деньги на внутреннем или бонусном счете.

В числе таких сайтов, на кадрах оперативной съемки, можно заметить, например, данные пользователей OLX:

Авторизировавшись в чужих кабинетах, злоумышленник присваивал деньги. Согласно предварительной оценке следствия, он завладел деньгами более 100 граждан.

Во время обыска, у подозреваемого было изъято большое количество sim-карт, которые он использовал в своей преступной схеме. Предположительно, преступник мог заменять авторизационные и финансовые номера учетных записей потерпевших на подконтрольные ему.

Согласно предъявленному правоохранителями подозрению в нарушении ч. 2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем), хакеру может грозить до 6 лет лишения свободы.

Известно, что подобные случаи носят достаточно массовый характер. В то время, как большинство обычных украинцев имеют 1-3 карточки, которые используют годами, мошенники, хакеры и организаторы ботоферм скупают sim-карты мобильных операторов регулярно и в больших количествах.

Именно преступники делают значительную часть «выторга» стартовых пакетов, которые они просто выбрасывают после прокрутки очередной «схемы», поскольку информация о скомпрометированных номерах немедленно появляется в базах систем, определяющих номера (типа GetContact).

В отсутствие обязательной регистрации sim-карт, подобная ситуация будет только усугубляться. Ведь для реализации новых сценариев, преступникам регулярно будут нужны новые «чистые sim», не скомпрометированные ранее. // internetua.com