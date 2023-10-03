У безпідставній виплаті понад ₴600 тис. зарплати підозрюють заступника гендиректора наукового центру

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру одному із заступників генерального директора наукового центру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2020 році на підставі акту приймання-передачі з балансу наукової установи передано дитячий оздоровчий табір, розташований у с. Дачне Зміївського району (на теперішній час це Чугуївський район), у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Зміївського району. Комунальна форма власності на цей табір була зареєстрована за Зміївською районною радою (наразі — Слобожанська селищна рада Чугуївського району).

У зв’язку з цим у науковій установі було ліквідовано відповідний структурний підрозділ та в подальшому необхідно було провести штатні і структурні зміни. Однак підозрюваний, який на той час тимчасово виконував обов’язки генерального директора, не вжив необхідних заходів і не надав вказівки, передбачені його посадовою інструкцією.

Як наслідок, низка співробітників виконувала функціональні обов’язки на території оздоровчого табору, не маючи жодних трудових відносин з його новим власником. При цьому заробітна плата їм нараховувалась і виплачувалась науковим центром.

За період з листопада 2020 по серпень 2021 року безпідставно виплачено понад 600 тис. грн заробітної плати співробітникам, які фактично працювали на іншого роботодавця, чим завдано збитків науковій установі.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура