Мешканець Київщини намагався вбити рідну матір сокирою

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури мешканцю Київщини повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство жінки (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, підозрюваний проживав у будинку разом із матір’ю в селі Володимирське Броварського району. Між чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та 86-річною жінкою виник конфлікт у ході якого він схопив сокиру та завдав матері тілесні ушкодження.

З відкритим переламом хребців та рубаними ранами голови потерпілу госпіталізували до медичної установи.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура