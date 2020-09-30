Під час одержання 5 тис дол США хабара викрито службовця ГУ Держпраці в Одеській області (ФОТО)

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 3 спільно зі слідчими Приморського відділу поліції за силової підтримки співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ сьогодні, 29 вересня, викрили «на гарячому» одразу після одержання 5 тис дол США хабара головного державного інспектора одного із відділів Управління з питань праці ГУ Держпраці в Одеській області.

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 3 спільно зі слідчими Приморського відділу поліції за силової підтримки співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ сьогодні, 29 вересня, викрили «на гарячому» одразу після одержання 5 тис дол США хабара головного державного інспектора одного із відділів Управління з питань праці ГУ Держпраці в Одеській області.

З’ясовано, що службовець вимагав від представника підприємства неправомірні кошти за не проведення інспекційної перевірки щодо додержання законодавства про працю на автогазозаправній станції.

На теперішній час триває проведення невідкладних слідчих дій, після яких будуть вирішені питання щодо оголошення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури