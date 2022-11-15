Держреєстратора підозрюють у махінаціях з земельною ділянкою вартістю майже ₴1,7 млн.

Державного реєстратора центру надання адміністративних послуг однієї з сільрад Знам’янського району підозрюють у махінаціях щодо форми власності земельної ділянки шляхом зловживання службовим становищем.

За версією слідства, підозрюваний протиправно змінив інформацію в Державному реєстрі щодо права власності на земельну ділянку площею 54 га. У подальшому, вніс реєстраційні відомості щодо набуття права власності на ці землі іншим власником. У результаті протиправних дій держреєстратора державі завдано збитків на суму майже 1,7 млн гривень.

Наразі, чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації та зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Слідство здійснюється слідчими ВП № 1 (м. Знам’янка) Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області за процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура