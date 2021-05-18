Викрито масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції більше ніж на ₴100 млн.

Служба безпеки України задокументувала і припинила протиправну діяльність групи осіб. Ділки нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь та РФ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування задокументовано, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував імпортовану продукцію підприємствам із ознаками «ризиковості». За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.

Ці суб’єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором і бухгалтером виступає одна особа.

Фактично імпортований товар в Україні організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ у сурогатні паливо-мастильні матеріали. Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів.

У ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили:

тіньову документацію;

печатки 300 фіктивних підприємств;

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;

банківські картки та велику суму готівки;

обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів;

метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об’ємом понад 1 тис. тонн.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операцію проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з УСБУ в м. Києві та Київській області та Головним управлінням боротьби з фінансовими злочинами ДФС України під процесуальним керівництвом Прокуратури м. Києва.

Зважаючи на особливий резонанс у ЗМІ щодо одного з обшуків, який відбувався у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити таке.

У ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено:

документацію та печатки 68 юридичних осіб;

фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД;

ноутбуки, електронну техніку,

необліковані кошти.

СБУ