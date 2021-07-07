Викрито мільйонні махінації під час ремонту злітно-посадкової смуги аеропорту «Запоріжжя»

СБУ викрила менеджмент Запорізького аеропорту на махінаціях. Керівництво цього стратегічного об’єкту допустило порушення при ремонті злітно-посадкової смуги літовища. Внаслідок чого державному бюджету завдано збитки на понад 9 млн грн.

За версією слідства, посадовець КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» «закрив очі» на неякісний ремонт смуги, який зробили ще у 2017-2018 роках. Замість того, щоб звернутися до підрядника за гарантійним випадком, оскільки ремонт був неналежної якості, фігурант знайшов нову компанію, яка зайнялася ремонтом цих самих ділянок.

Неналежне виконання посадовцем своїх службових обов’язків призвело до сплати подвійної вартості робіт та, як наслідок, до завдання економічних збитків комунальному підприємству на більше ніж 9 млн грн.

У межах раніше відкритого кримінального провадження слідчими спецслужби посадовій особі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Санкцією ч. 2 ст. 367 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штрафу від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Заходи з викриття махінацій проводили співробітники Управління СБУ в Запорізькій області у взаємодії з ГУ КЗЕ СБУ та за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

СБУ