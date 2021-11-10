Викрито мільйонні розкрадання під час будівництва школи олімпійського резерву на Черкащині

Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів у ході реконструкції дитячої спортивної школи олімпійського резерву на Черкащині. За висновками експертизи, зловмисники фактично змарнували проект, оскільки після «реконструкції» будівля стала небезпечною для експлуатації.

За даними слідства, ініціатором протиправної діяльності був керівник однієї з місцевих будівельних компаній.

Очолюване ним підприємство у 2017 році виграло тендер на проведення робіт із реконструкції дитячої спортивної школи олімпійського резерву. Один із департаментів Черкаської ОДА уклав договір з переможцем на загальну суму понад 56 млн грн. Відповідно до угоди об’єкт мав бути введений в експлуатацію у 2019 році.

Задокументовано, що під час реконструкції спортивної школи підрядник не дотримувався встановлених законодавством та проектом будівельних і технічних стандартів. Натомість вносив у звітну документацію недостовірні відомості про вартість і якість матеріалів та обсяги виконаних робіт. Таким чином йому вдалося привласнити майже 2 млн грн.

Зловмисник всіляко затягував здачу об’єкта, маючи на меті «освоїти» якомога більше коштів. Загалом компанії вже вдалося неефективно використати 39 млн грн державних коштів із загальної вартості проекту.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що через недотримання підрядником вимог та належних стандартів споруда після такої «реконструкції» є небезпечною для експлуатації і потребує демонтажу, або мільйонних інвестицій для її відновлення.

Наразі керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

За матеріалами СБУ тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Викриття протиправної схеми проводили співробітники Управління СБУ у Черкаській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.

СБУ