Викрито наркоділків, які збували психотропні речовини, маскуючи їх під каміння

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва перекрито діяльність двох каналів розповсюдження наркотичних засобів «шляхом закладок» на території Святошинського району столиці та затримано трьох наркоділків.

Так, у ході патрулювання території Святошинського району міста Києва, правоохоронці викрили двох чоловіків, які здійснювали «закладки» на вул. Робітничій.

Під час особистого обшуку та невідкладного обшуку за місцем їх проживання правоохоронці вилучили 70 згортків та пакетиків із амфетаміном, канабісом, MDMA, PVP та екстазі, частина з яких була замаскована під каміння.

Окрім цього, на вул. Червонозаводській правоохоронці затримали ще одного наркоділка, у якого вилучили 85 пакунків з PVP, мефедроном, екстазі та канабісом.

Встановлено, що чоловік збував заборонені речовини через поштові відправлення, служби таксі та шляхом здійснення «закладок». Оплату за «товар» чоловік приймав у вигляді криптовалюти.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Встановлюються джерела надходження заборонених речовин.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура