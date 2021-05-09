Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання лісу у Сумській області

Працівники поліції Сумщини викрили злочинну схему розкрадання деревини з лісгоспу посадовими особами ДП «Глухівський Агролісгосп».

Правоохоронцям стало відомо, що посадовими особами ДП «Глухівський Агролісгосп», під виглядом внутрішніх перевезень підприємства, вчинялось перевезення лісової продукції «діловий дуб» на приватну пилораму, яка знаходиться в селі Шалигине Глухівського району. Перевіркою встановлено наявність підстав вважати походження даної деревини незаконною внаслідок її порубу.

За попередніми оцінками, незаконна вирубка лісу завдала державі збитків на суму 500 тисяч гривень.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Сумської області