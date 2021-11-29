Викрито наркоугруповання, яке налагодило канал постачання метадону на території декількох областей

Троє фігурантів, 13 одночасних обшуків у п’ятьох регіонах: понад 1,5 кілограма наркозасобів, розфасованих у закладки, на загальну суму близько 2 млн гривень вилучили співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю у зловмисників. Щомісячно наркодилери збували близько 2400 доз, обслуговуючи більше 260 клієнтів, а їхній місячний заробіток сягав близько 2 млн гривень.

Правоохоронці встановили, що 32-річний мешканець Харківської області залучив до своєї злочинної діяльності ще двох своїх знайомих, які налагодили схему безконтактного збуту наркотичного засобу із використанням мережі інтернет через закладки. 32-річний фігурант був оператором онлайн-крамниць в месенджерах, двоє інших чоловіків, 29-ти та 30-ти років, займались безпосередньо розповсюдженням закладок у Миколаєві та Одесі.

За попередніми даними, зловмисники щомісячно збували близько 2400 доз, обслуговуючи більше 260 клієнтів. Місячний заробіток наркодилерів сягав близько 2 млн грн. Фігуранти використовували платіжну систему електронних гаманців, рахунки яких поповнювали клієнти. У подальшому грошові кошти члени групи виводили на банківські картки та переводили у готівку.

Поліцейські провели 13 одночасних обшуків за місцями мешкання зловмисників у Миколаївській, Одеській, Львівській, Харківській та Київських областях, під час яких вилучили 1,6 кг метадону, що вже був розфасований у закладки, та сліп-пакети на загальну суму близько 2 млн гривень. Також вилучили банківські карти, «чорнові» записи, скретч-карти, стартові пакети різних мобільних операторів, грошові кошти, мобільні телефони, ноутбуки, електронні ваги, пакети с замком zip-lock, ізоляційні стрічки та автомобілі. Вилучене правоохоронці направили на проведення експертиз.

Трьох фігурантів слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуальної підтримки прокуратури їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Суддя, розглянувши клопотання слідчого, обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави від 900 тис. грн до 1 млн грн.

Спецоперацію з викриття наркодилерів проводили співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ, слідчі слідчого управління, оперативники управління карного розшуку та Миколаївського районного управління за силової підтримки спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює обласна прокуратура.

Причетність інших осіб до вчинення злочину встановлюється.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області